Sinem Kobal'ı doğumda eşi Kenan İmirzalıoğlu yalnız bırakmadı! İşte ilk kareler...

Hastane çıkışı muhabirlerle konuşan İmirzalıoğlu, "Hepinizi daha farklı bir görüyorum, çok daha tatlı geliyorsunuz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. 5 oda kapandığına dair iddialar çıktı, doğru değil. Hastanenin tedbirlerine uyduk" dedi.