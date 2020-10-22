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Sinem Kobal'ı doğumda eşi Kenan İmirzalıoğlu yalnız bırakmadı! İşte ilk kareler...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, önceki gün öğlen saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Sinem Kobal'ın doğumunun ardından gözler Lalin bebekteydi. Hastane çıkışı görüntülenen İmirzalıoğlu çifti, Lalin bebeği anneanne Nuray Kobal'a teslim ettikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı. Suda doğum yaptığı öğrenilen 33 yaşındaki Sinem Kobal'ı, eşi Kenan İmirzalıoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde Cansu Tosun'un da suda doğum yaptığı ortaya çıkmıştı.

22.10.2020 16:24 - Son Güncelleme: 22.10.2020 17:36
Sinem Kobal'ı doğumda eşi Kenan İmirzalıoğlu yalnız bırakmadı! İşte ilk kareler...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kız bebekleri Lalin dünyaya geldi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal hastane çıkışında duygularını dile getirdiler. Doğuma girdiğini söyleyen İmirzalıoğlu, "Her anında Sinem'in yanındaydım." ifadelerini kullandı

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Sinem Kobal'ı doğumda eşi Kenan İmirzalıoğlu yalnız bırakmadı! İşte ilk kareler...

Hastane çıkışı muhabirlerle konuşan İmirzalıoğlu, "Hepinizi daha farklı bir görüyorum, çok daha tatlı geliyorsunuz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. 5 oda kapandığına dair iddialar çıktı, doğru değil. Hastanenin tedbirlerine uyduk" dedi.

Sinem Kobal'ı doğumda eşi Kenan İmirzalıoğlu yalnız bırakmadı! İşte ilk kareler...

Sinem Kobal, ise "Dün öğlen saatlerinde doğdu. Heyecanlıyız biz de... Çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatımıza başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Sinem Kobal'ı doğumda eşi Kenan İmirzalıoğlu yalnız bırakmadı! İşte ilk kareler...

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.

Sinem Kobal'ı doğumda eşi Kenan İmirzalıoğlu yalnız bırakmadı! İşte ilk kareler...

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