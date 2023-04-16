RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları 20 yıl sonra buluştular! Eski partnerler Şebnem Schaefer ile Arda Kural seneler sonra bir arada! Gerçeği herkesin önünde itiraf etti...

20 yıl sonra buluştular! Eski partnerler Şebnem Schaefer ile Arda Kural seneler sonra bir arada! Gerçeği herkesin önünde itiraf etti...

20 yıl sonra buluştular! Eski partnerler Şebnem Schaefer ile Arda Kural seneler sonra bir arada! Gerçeği herkesin önünde itiraf etti...
16.04.2023 11:28

OTOMATİK OYNAT

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30 Bin dolarlık hüsran!

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan oyuncu Arda Kural, Eyvah Kızım Büyüdü ile kariyer yolculuğuna başladı ve 2005-2008 yılları arasında Emret Komutanım dizisiyle ününe ün kattı. Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu, son dönemlerde yeni imajıyla adından söz ettirdi. Yaklaşık 20 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Arda Kural, şimdi ise Lise Defteri ve Emret Komutanım'daki partneri Şebnem Schaefer ile gündeme geldi. Emret Komutanım'da Alev Hemşire ve Posta Ferit'i canlandıran ikiliden Şebnem Schaefer'in itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte ünlü isimlerin yıllar sonraki buluşması ve son halleri...

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