Haberler Magazin Videoları 2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...
27.10.2022 16:34

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:32
Cansel Çördük'ten olay...
Magazin 03:02
'Aleyna, Sinan'a 'abi'...
Magazin 00:16
Neslihan Atagül siyahlar...
Magazin 00:28
Şarkıcı Gülşen hakkında flaş...
Magazin 00:13
Hadise’den bornozlu paylaşım!
Magazin 01:17
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre...
Magazin 00:16
Enis Arıkan’dan Burcu Biricik...
Magazin 00:27
Hadsiz fenomen MİKA CAN RAUN...
Magazin 00:37
Ebru Polat'ın ultra lüks...
Magazin 00:41
İrem Derici, Kurtuluş Kuş ile...
Magazin 00:09
Oğuzhan Koç'la evlenen Demet...
Magazin 00:25
Pembe Top 9. kez saha indi!...

Aile Şerefi, Tosun Paşa, Petrol Kralları, Garip ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği Tarzan Rıfkı ile Gol Kralı filmleriyle hafızalara kazındı. Kariyeriyle deikkat çeken oyuncunun, hayatı da merak edildi. Dudley Allen ile yaptığı evlilikten Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki evladı olan oyuncunun özellikle ilk eşi merak konusu oldu. İlk evliliğinin ardından Türk vatandaşlığı alan Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşi hangi ünlü Yeşilçam yıldızıymış...

Magazin Videoları

İngiliz asıllı Suna Yıldızoğlu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti ve burada ilk evliliğini yaptı.

Bu evliliğin ardından Türk vatandaşlığı alan ünlü oyuncunun ilk eşi de merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

Aile Şerefi, Tosun Paşa, Petrol Kralları, Garip gibi yapımlarda rol alan Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşinin kendisinden de ünlü olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

1974 yılında Türkiye'ye yerleşen Suna Yıldızoğlu'nun aslında gerçek adı Sonya Eady'dir. Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra adını Suna diye değiştiren oyuncu boşandıktan sonra ise soy ismini de değiştirmedi. Suna Yıldızoğlu, daha sonraki yıllar İngiltere'de Duddley Allen ile evlendi. Bu evlilikten dünyaya Yasemin Kaya Allen geldi.

SON DAKİKA