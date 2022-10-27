2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yasemin Allen’in annesi Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam oyuncusuyla...

İngiliz asıllı Suna Yıldızoğlu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti ve burada ilk evliliğini yaptı.

Bu evliliğin ardından Türk vatandaşlığı alan ünlü oyuncunun ilk eşi de merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

Aile Şerefi, Tosun Paşa, Petrol Kralları, Garip gibi yapımlarda rol alan Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşinin kendisinden de ünlü olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

1974 yılında Türkiye'ye yerleşen Suna Yıldızoğlu'nun aslında gerçek adı Sonya Eady'dir. Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra adını Suna diye değiştiren oyuncu boşandıktan sonra ise soy ismini de değiştirmedi. Suna Yıldızoğlu, daha sonraki yıllar İngiltere'de Duddley Allen ile evlendi. Bu evlilikten dünyaya Yasemin Kaya Allen geldi.