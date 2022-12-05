2 çocuk babası Engin Altan Düzyatan’ın itirafları çok konuşuldu! “Kendini bir şey zannediyorsun” Çöp Adam dizisinin Tamer’i...

Şimdilerde Çöp Adam dizisinde canlandırdığı Tamer karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan, hem kariyer hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Düzyatan, son olarak estetik iddialarıyla gündem oldu.

Şimdi ise verdiği bir röportajla adından söz ettiren ünlü oyuncu, hem estetik iddialarına yanıt verdi hem de özel hayatı ve kendisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

Hakan Gence'ye konuşan Engin Altan Düzyatan, "Estetik haberleri çıktı. Doğru muydu?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı: "Estetiğim yok, burnumu yaptırmadım. Elmacıkkemiklerime, çeneme dolgu, botoks filan da yaptırmadım. Sonuçta yüzüyle iş yapan insanlarız. Çok fazla mimik yapıyorum. Kendime ama özellikle yüzüme herkese oranla daha iyi bakmam gerek. Rutinlerimi uyguluyorum, tüm bakımlarımı düzenli olarak yaptırıyorum.

Kendimi değiştirmek gibi bir derdim yok. Bu konuyla ilgili çıkan fotoğrafın açıkçası iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. O fotoğraf çok hasta olduğum bir sabah, 8.00'de, uykusuz geçen birkaç gecenin üzerine, ekran üzerinden çekilmiş. Ben doğruları söyleyeyim de sonuç olarak herkes istediğini düşünmekte serbest"

İşte Engin Altan Düzyatan'ın röportajından dikkat çeken satır başları...

İnsan her sene yenileniyor, değişiyor. Senin 40'lardan sonra kendine dair yeni keşiflerin oldu mu?

Gittikçe olgunlaşıyorum ve zamanımı boşa harcayan, bana bir şey katmayan her şeyden uzaklaşıyorum. Geçenlerde Tolstoy'un 'Olgunlaşmak nedir' konulu yazılarını okudum, olgunlaşmak bu gerçekten. Kendi zamanını eğer doğru kullanamıyorsan tam olarak olgunlaşamamışsın demektir.

Zamanını nasıl kullanıyorsun?

Bana değer veren, beni iyiye yönlendiren insanlarla, ailemle vakit geçiriyorum. İki çocuğum var ve onların büyüme hallerini kaçırmak istemiyorum çünkü zamanın geri dönüşü yok. Oyunculuk bir yaşam şekli, onda kendini geliştirmeye devam ediyorsun. Ben çok sevdim 40'ları Hakan. Hayat daha benim kontrolümdeymiş gibi geliyor.

Hayatından arındırdığın şeyler oldu mu?

Mükemmeliyetçiliğimle uzun yıllardır uğraşıyorum. Her şeyin en iyisi olması için çok çaba sarf ediyordum ve herkesin de aynı çabayı sarf ettiğini düşünüyordum.

Bunun aslında beni mutsuz ettiğini, beklentilerimin karşılanmadığını fark ettim. Çünkü herkes sizin gibi düşünmüyor, düşünmesi de mümkün değil. Yaşananlara herkes aynı bakış açısıyla bakmıyor.

Nasıl bir çözüm buldun?

Son zamanlarda üzerinde çalıştığım şey: Herkesi olduğu gibi kabul et. Kendi adıma işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Karşımdakini de olduğu gibi kabul edip kimseden bir şey beklemiyorum, bu beni çok daha rahatlattı, strese girmiyorum.

Ülkenin en ünlü oyuncularındansın, ego meselesini çözdün mü?

Her insanın egosunun olması gerekiyor ama o öyle ince bir çizgi ki... Biraz fazlası zarar vermeye başlıyor, kendini bir şey zannediyorsun. Ben ego konusunu çok erken yaşta çözdüm.

Bu işin okulunu okudum, erken yaşta tanındım ve dolayısıyla bu gerçekliklere alıştırıldım. Sonuçta biz doktor değiliz, ameliyat yapmıyoruz, bizim işimiz eğlence. Kendimi ciddiye almıyorum ama işimi çok ciddiye alıyorum.

Birçok oyuncu çok ciddiye alır kendini. Sen nasıl bu kafaya geldin?

Bu biraz kültürle, okumakla, çevreye ve dünyaya doğru bakabilmekle alakalı. Dünyanın hiçbir yerinde aktörler kendilerini çok da ciddiye almazlar. Yurtdışında bir aktörün yanına gittiğinizde gayet samimi bir şekilde sizinle konuşuyor. Yaptığı işi ciddiye alıp saygı duyuyor. Bir hayat yaşıyoruz, başı belli ama sonu belli değil. O yüzden de içinde olduğun ana odaklanmak çok önemli.

Kızın Alara 4, oğlun Emir 6 yaşında. Kız çocuk ve erkek çocuk babası olmanın farkı ne?

Çocuklarına çok düşkün bir baba olarak söyleyebilirim ki ikisinin de keyfi ve hayatıma kattığı haz farklı. Kız çocuğunun nahifliğini, babaya olan aşkını içinde hissediyorsun gerçekten.

Oğlum Emir'leyse aramızda çok yakın bir bağ var. İsteyen, düşleyen herkese nasip olsun.

Onlara ne öğütlersin?

Dürüst olmanın hayatta her zaman kazandırdığını... Kardeş sahibi olmak çok değerli, sevdiklerinle paylaşmanın hayatı daha zevkli hale getirdiğini düşünüyorum.

Tabii çocuklara bir öğüt vermek istiyorsanız onu önce sizin uygulamanız gerek. Çocuk her zaman gördüğünü yapıyor, biz de çocuklarımıza iyi birer rol model olmaya çalışıyoruz.

Aşk ne durumda?

Aşk daha sağlam, büyüyor, boyut değiştiriyor. Bir ilişkiye aşkla başlıyorsunuz, ayaklarınız yerden kesiliyor. Sonra taşlar yerine oturuyor. Çocuk olunca sizi hayat boyu birbirinize bağlayan bir ortak noktanız daha oluyor.Bizim Neslişah'la zevklerimiz, hedeflerimiz çok benziyor. Ortak paylaşım alanlarımız çok fazla olduğu için de ilişkimizi besliyoruz.