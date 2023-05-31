18 yıldır evliler! Derya Beşerler’in eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı

İlk ekran önü deneyimini 2008 yılında yaşayan Derya Beşerler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen İzmirli olan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Oyuncu Zeynep Beşerler ile kardeş olan ve ikizi kadar benzeyen Derya Beşeler'in eşi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Derya Beşerler'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. 2015 yılında Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu ile evlendi. Çiftin, 'Kerem' adında bir oğlu bulunuyor. Ayrıca 'Vera' ve 'Barney' adlarında iki köpekleri var.