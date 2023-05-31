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18 yıldır evliler! Derya Beşerler’in eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı

18 yıldır evliler! Derya Beşerler’in eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı
31.05.2023 01:23 - Son Güncelleme: 31.05.2023 01:32

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İlk ekran önü deneyimini 2008 yılında yaşayan Derya Beşerler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen İzmirli olan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Oyuncu Zeynep Beşerler ile kardeş olan ve ikizi kadar benzeyen Derya Beşeler'in eşi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Derya Beşerler'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. 2015 yılında Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu ile evlendi. Çiftin, 'Kerem' adında bir oğlu bulunuyor. Ayrıca 'Vera' ve 'Barney' adlarında iki köpekleri var.

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1985 doğumlu olan Derya Beşerler, 2023 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

2015 yılında Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu ile evlendi. Çiftin, 'Kerem' adında bir oğlu bulunuyor. Ayrıca 'Vera' ve 'Barney' adlarında iki köpekleri var.

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