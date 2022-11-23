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Haberler Magazin 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Değişimiyle şaşırtan Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün! “Kızını gölgede bıraktı”

13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Değişimiyle şaşırtan Azeri kızı Günel'in siz bir de annesini görün! “Kızını gölgede bıraktı”

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve "Oy Didem" şarkısıyla hafızalara kazınan Günel Zeynalova (Zeynelova), son yıllarda değişimiyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Azerbaycanlı şarkıcı, şimdi ise annesi Zöhre Zeynalova ile adından söz ettirdi. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Zöhre Zeynalova, sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medyada "Güzelliğiyle kızını gölgede bırakmış", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Günel Zeynalova'nın gözünden sakındığı annesi...

takvim.com.tr
23.11.2022 19:19 - Son Güncelleme: 23.11.2022 19:19
13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Değişimiyle şaşırtan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün! “Kızını gölgede bıraktı”

Ağdam'da dünyaya gelen ve henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilerek sanat dünyasına adım atan Günel Zeynalova, Oy Didem" şarkısıyla hafızalara kazındı.

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13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Değişimiyle şaşırtan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün! “Kızını gölgede bıraktı”

Ne Olur Allah'ım, Azeri Kızı Günel, Adı Yok adlı albümleriyle adından söz ettiren Günel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Değişimiyle şaşırtan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün! “Kızını gölgede bıraktı”

Ünlü şarkıcı, son zamanlarda da değişimiyle magazin gündeminde kendine yer buldu.

13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Değişimiyle şaşırtan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün! “Kızını gölgede bıraktı”

Azerbaycanlı şarkıcı, şimdi ise annesi Zöhre Zeynalova ile adından söz ettirdi. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Zöhre Zeynalova, sosyal medyaya damga vurdu.

13 yaşındayken İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Değişimiyle şaşırtan Azeri kızı Günel’in siz bir de annesini görün! “Kızını gölgede bıraktı”

Sosyal medyada "Güzelliğiyle kızını gölgede bırakmış", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı.

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