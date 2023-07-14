11 ay önce anne olmuştu! Gupse Özay 3 yıllık eşi Barış Arduç ile ortaya çıktı! Çiftin bebekli pozları ortalığı salladı...
Deliha filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 29 Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırdı. Çeşme'de gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, geçen sene Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Bebeklerini gözlerden uzak büyüten çift, uzun bir aranın ardından objektiflere yansıdı. Gupse Özay ile Barış Arduç'un bebekli pozları sosyal medyayı salladı. İşte o pozlar...
Barış Arduç, 2014 yılında Gupse Özay'ın senaryosunu kendisinin yazdığı ve Zeliha karakterini canlandırdığı Deliha filminde Cemal rolüyle izleyici karşısına çıktı. Böylece Barış Arduç ile Gupse Özay'ın uzun yıllar süren ve evliliğe uzanan aşklarının temeli atıldı.
Filmin çekimleri sırasında tanışan Gupse Özay ve Barış Arduç'un rol arkadaşlığı kısa süre içinde büyük bir aşka dönüştü.
Haklarında çıkan tüm ayrılık iddialarına inat birbirlerinden kopmayan ikiliden Barış Arduç, verdiği bir röportajda o dönemki dizide canlandırdığı Ömer karakterinin yaşadığı aşkı kastederek "Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum" dedi.
Gupse Özay'a duyduğu büyük aşkı bu sözlerle dile getiren Arduç, 6 yıllık sevgilisiyle 2020 yazında Çeşme'de sade bir törenle dünyaevine girdi.