11 ay önce anne olmuştu! Gupse Özay 3 yıllık eşi Barış Arduç ile ortaya çıktı! Çiftin bebekli pozları ortalığı salladı...

Haklarında çıkan tüm ayrılık iddialarına inat birbirlerinden kopmayan ikiliden Barış Arduç, verdiği bir röportajda o dönemki dizide canlandırdığı Ömer karakterinin yaşadığı aşkı kastederek "Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum" dedi.