''10 kez kürtaj oldum'' demişti! Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'tan o sözlerine açıklama geldi! İşte son hali...

''10 kez kürtaj oldum'' demişti! Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'tan o sözlerine açıklama geldi! 41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs (82), gençliğinde 10 kez kürtaj olduğu yönündeki açıklamalarının ardından çapkın bir kadın olduğu yönünde izlenim bırakmıştı. Usta isim o haberler hakkında ilk kez konuştu. Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini belirten oyuncu, toplam dört kez kürtaj olduğunu ifade eden Lale Belkıs'ın son açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.