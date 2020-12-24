Haberler Video Magazin Videoları ''10 kez kürtaj oldum'' demişti! Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'tan o sözlerine açıklama geldi! İşte son hali...

''10 kez kürtaj oldum'' demişti! Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'tan o sözlerine açıklama geldi! İşte son hali...

''10 kez kürtaj oldum'' demişti! Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'tan o sözlerine açıklama geldi! İşte son hali...
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''10 kez kürtaj oldum'' demişti! Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'tan o sözlerine açıklama geldi! 41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs (82), gençliğinde 10 kez kürtaj olduğu yönündeki açıklamalarının ardından çapkın bir kadın olduğu yönünde izlenim bırakmıştı. Usta isim o haberler hakkında ilk kez konuştu. Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini belirten oyuncu, toplam dört kez kürtaj olduğunu ifade eden Lale Belkıs'ın son açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.


Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs 'Genç kızlığımda 10 kez kürtaj oldum' demişti... UçanKuş TV, Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk olan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Lale Belkıs, hakkında çıkan "10 kez kürtaj oldum" haberleri hakkında ilk kez konuştu. Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini söyleyen Lale Belkıs toplamda 4 kez kürtaj olduğunu ve sadece "Ateşböceği" Yalçın olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ'dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi.
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