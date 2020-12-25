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Maraşlı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı: "Dün bir kızla tanıştım..."

Maraşlı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı:
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Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Atv'nin merakla beklenen dizisi Maraşlı'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. "Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur... Çok güzel bir isim..." ifadelerinin dikkat çektiği Maraşlı dizisinin ikinci tanıtımı izleyiciden tam not aldı.


Başarılı dizileri ile milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitleyen atv, sevilen dizilerinin arasında bir yenisini daha ekledi.

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştıkları Maraşlı dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan ilk tanıtımda yer alan "Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur... Çok güzel bir isim..." ifadeleri ise dikkat çekti.

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'da başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor.

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