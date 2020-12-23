Merve Boluğur ilk videosunu yayınladı, alay konusu oldu! ''Merve ile ilişkiye girmek''

Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, alay konusu oldu! 'Terzi kendi söküğünü dikemez derler Merve...' yorumları havada uçuştu. Murat Dalkılıç evliliğinin ardından özel hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur, boşandıktan sonra ekranlara da ara vermişti. 33 yaşındaki Merve Boluğur, Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, sosyal medyada alay konusu oldu. 'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir video çekerek bir erkekten neleri beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikler gibi konuları ele alan Merve Boluğur'un Youtube videosuna yapılan yorumlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, alay konusu oldu! 'Terzi kendi söküğünü dikemez derler Merve...' yorumları havada uçuştu. Murat Dalkılıç evliliğinin ardından özel hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Merve Boluğur, boşandıktan sonra ekranlara da ara vermişti. 33 yaşındaki Merve Boluğur, Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, sosyal medyada alay konusu oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, takipçilerine bir sürpriz yaptı ve Youtube kanalı açtı. Boluğur, kanalında yayınladığı ilk teaser'ın ardından ilk videosunu da takipçileri ile paylaştı. Kaynak: Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı! Sosyal medyada alay konusu oldu!

Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, YouTube kanalında kadın erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu.

'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir video çekerek bir erkekten neleri beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikler gibi konuları ele alan Merve Boluğur, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Merve Boluğur'un videodaki tavırları da yine sosyal medyada gündem oldu.

Kendisini uzun zamandır takip eden hayranı Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, bu ilişkisinde de hüsrana uğramıştı.

Güzel oyuncu, "Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum" açıklamasında bulunmuştu.

Boluğur ile kısa bir aşk yaşayan Burak Dayı, ayrılığın hemen ardından güzel oyuncu Burcu Özberk'i yakın takibe almıştı.

Merve Boluğur'u Instagram'da uzun yıllar takip ederek her fotoğrafına yorum yazan Burak Dayı, ünlü oyuncunun dikkatini bu şekilde çekmeyi başarmıştı.

Burak Dayı yakın takibine aldığı Burcu Özberk'in fotoğraflarını da seri bir şekilde beğendikten sonra siyah beyaz bir fotoğrafın altına yorum bırakmıştı.