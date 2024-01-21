▶️ Sanatçı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ı Müge Anlı ve Seda Sayan iddiası kızdırdı!

Sanatçı Emrah ile oğlu Tayfun'un arasındaki küslük halen devam ediyor. Oğlu Tayfun'u bir türlü kabul etmeyen Emrah, geçtiğimiz günlerde yaptığı "benim sadece iki çocuğum var" açıklamasıyla da oğlu Tayfun'un oldukça üzmüştü. Magazinde yer alan bir iddiaya göre; babasıyla küs kalmaya dayanamayan Tayfun, devreye Müge Anlı'yla Seda Sayan'ı soktu.

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre; Tayfun, eski bir magazin gazetecisi de olan Müge Anlı ve sanatçı Seda Sayan'dan yardım istedi ve "ölmek üzereyim, babama sarılmak istiyorum" dedi. İddialara sessiz kalamayan Tayfun Erdoğan, sosyal medyada haberlere şu sözlerle isyan etti:

"Böyle haber yapılır mı babacığım amaç ne? 2 prim mi? İlla peşine mi düşelim böyle haberlerin? Tabii Müge ablanın da işi gücü yok babamla bizim aramıza aracı olacak ban sen şu işe..."