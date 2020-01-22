Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Osman Bey rüyasında Edebali'yi görüyor

Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey'in rüyasında Edebali'yi gördüğü anlar geceye damgasını vurdu. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Osman Bey rüyasında Edebali'yi görüyor22.01.2020 21:47
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