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Kuruluş Osman 34. bölüm! Yavlak Arslan'dan, Dündar'a destek! | 18-11-2020

Kuruluş Osman 34. bölüm! Yavlak Arslan'dan, Dündar'a destek! | 18-11-2020
18.11.2020 23:21
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Yavlak Arslan'dan, Dündar'a destek! "Biz beylerin, sevdiklerinin arkasından göz yaşı dökmesi bile haramdır." ATV'nin Çarşamba günleri izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 34. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alan o anlardan Yavlak Arslan'dan, Dündar'a destek anları...


Yavlak Arslan'dan, Dündar'a destek! "Biz beylerin, sevdiklerinin arkasından göz yaşı dökmesi bile haramdır." ATV'nin Çarşamba günleri izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 34. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alan o anlardan Yavlak Arslan'dan, Dündar'a destek anları...

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