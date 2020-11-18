Targun Hatun kimdir, tarihte var mı? İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapan Kuruluş Osman dizisine yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan 34. bölümde diziye Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun rolünde Zeynep Tuğçe Bayat katılıyor. Tarihi karakter hakkında bilgi almak isteyen seyirciler bu bağlamda Targun Hatun kimdir, tarihte var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Targun Hatun'u oynayan Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Targun Hatun kimdir, tarihte var mı sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından özellikle bu saatlerde merakla araştırılan sorulardan birisi oldu. 34. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyecek olan Kuruluş Osman dizisine yeni bir isim daha dahil oluyor. Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun olarak dizinin hikayesine katılıyor. Peki, Targun Hatun kimdir, tarihte var mı? Targun Hatun'u oynayan Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...

TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi?

Selcan Hatun'un obaya gelişi, Hazal Hatun'u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan'ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdine planlıyor? Nikola'nun Söğüt'e baskın planına kim dur diyecek?