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Kuruluş Osman 34. bölüm! Aygül'ün intikam hırsı! "Bu defa seni elimden hiç kimse kurtaramayacak!" | 18-11-2020

Kuruluş Osman 34. bölüm! Aygül'ün intikam hırsı!
18.11.2020 23:19
Ana Sayfa 02:46
Osman Bey pes etmiyor
Ana Sayfa 01:16
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 04:33
Pfizer/BioNTech aşısında oran...
Ana Sayfa 00:59
Son hali görüntülendi! Yüzde...
Ana Sayfa 01:04
Caner Cindoruk bakın kimlerle...
Ana Sayfa 00:35
Tünel kazan 8 terörist......
Ana Sayfa 01:41
Bombalı eylem için Türkiye'ye...
Ana Sayfa 20:35
Başkan Erdoğan'dan Türkiye...
Ana Sayfa 00:18
Twitter CEO'sundan Joe Biden...
Ana Sayfa 02:36
İstanbul Boğaz'ında yat...
Ana Sayfa 00:45
Bakan Koca'dan flaş açıklama!...
Ana Sayfa 02:16
BIST 100 endeksinde dengelenme...

Aygül'ün intikam hırsı! "Bu defa seni elimden hiç kimse kurtaramayacak!" ATV'nin Çarşamba günleri izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 34. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alan o anlardan Aygül'ün intikam hırsı...


Aygül'ün intikam hırsı! "Bu defa seni elimden hiç kimse kurtaramayacak!" ATV'nin Çarşamba günleri izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 34. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alan o anlardan Aygül'ün intikam hırsı...

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