Aygül'ün intikam hırsı! "Bu defa seni elimden hiç kimse kurtaramayacak!" ATV'nin Çarşamba günleri izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 34. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alan o anlardan Aygül'ün intikam hırsı...

Aygül'ün intikam hırsı! "Bu defa seni elimden hiç kimse kurtaramayacak!" ATV'nin Çarşamba günleri izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 34. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alan o anlardan Aygül'ün intikam hırsı...