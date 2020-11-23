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Kuruluş Osman 35. bölüm 2. fragmanı izle! Her gün düşman kalesi basacağım...

Kuruluş Osman 35. bölüm 2. fragmanı izle! Her gün düşman kalesi basacağım...
23.11.2020 20:49
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'i ağabeyi ve amcasına sarf ettiği "Siz istemeseniz de her gün düşman kalesi basacağım!" sözler damgasını vurdu. İşte Kuruluş Osman 35. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...


KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.

OSMAN BEY TARGUN HATUN'U KURTARIYOR

Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.

SAVCI'DAN HAMLE

Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.

DEVLET OLMA VAKTİ

Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

Kuruluş Osman Videoları