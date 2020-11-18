Haberler Video Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 34. bölüm! Targun Hatun, Bala Hatun'a teşekkür ediyor! "Sağ olasın..." | 18-11-2020

Kuruluş Osman 34. bölüm! Targun Hatun, Bala Hatun'a teşekkür ediyor! "Sağ olasın..." | 18-11-2020

Kuruluş Osman 34. bölüm! Targun Hatun, Bala Hatun'a teşekkür ediyor!
18.11.2020 23:27
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Targun Hatun, Bala Hatun'a...
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Targun Hatun, Bala Hatun'a teşekkür ediyor! "Sağ olasın..." ATV'nin Çarşamba günleri izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 34. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alan o anlardan ''Targun Hatun, Bala Hatun'a teşekkür ediyor'' kesiti...


Targun Hatun, Bala Hatun'a teşekkür ediyor! "Sağ olasın..." ATV'nin Çarşamba günleri izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 34. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alan o anlardan ''Targun Hatun, Bala Hatun'a teşekkür ediyor'' kesiti...

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