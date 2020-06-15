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Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı izle
15.06.2020 00:53

Atv ekranlarından yayınlanan Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı "Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!" başlığıyla yayyınlandı. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 26. bölüm fragmanı...


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