Atv ekranlarından yayınlanan Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı "Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!" başlığıyla yayyınlandı. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 26. bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı izle
15.06.2020 00:53
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