Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Osman Bey düşmanlarına karşı harekete geçiyor 23.01.2020 00:33

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu haftaki bölümde Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanıyor. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında neler yapacağı merak ediliyor. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...