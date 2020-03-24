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Milyoner'e damga vuran soru! Türk Dil Kurumuna göre hangi meyvenin diğer adı çobanüzümüdür?

Milyoner'e damga vuran soru! Türk Dil Kurumuna göre hangi meyvenin diğer adı çobanüzümüdür?

24.03.2020 00:43

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türk Dil Kurumuna göre hangi meyvenin diğer adı çobanüzümüdür?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGA VURAN SORU

Soru: Türk Dil Kurumuna göre hangi meyvenin diğer adı çobanüzümüdür?

A: Vişne

B: Muşmula

C:Kuşburnu

D:Yaban Mersini

Doğru cevap: D:Yaban Mersini

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