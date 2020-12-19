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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi sorusu
19.12.2020 23:41
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Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümüne "Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, 1978'de gösterime giren 'Sultan' adlı filmde Türkan Şoray'la başrollerini paylaşan, Deli Yürek dizisinde 'Kara Hamit' karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi ile ilgili sorulan sorunun cevabı için telefon jokerini kullanan yarışmacı, arkadaşına güvenince olanlar oldu...


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