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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı programında Serdar Ortaç fırtınası

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı programında Serdar Ortaç fırtınası
31.12.2020 23:07
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Serdar Ortaç, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına konuk oldu. Büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisini ekranları başına kilitlerken sosyal medyada da gündem oldu. Serdar Ortaç, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya "Binlerce dansöz var" şarkısıyla giriş yaparak adeta izleyenleri coşturdu. Kenan İmirzalıoğlu da o anlara alkış tutarak eşlik etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de ilgiyle takip edilen o anlar ve Serdar Ortaç'ın performansı...


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