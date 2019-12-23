Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir? 23.12.2019 22:20

Hangisi, Türkiye'de en çok kullanılan 50 soyadından biri değildir sorusu yarışmacıya yöneltildi. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....