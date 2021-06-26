Kim Milyoner Olmak İster’e İbrahim Tatlıses’in ‘’Dom Dom Kurşunu’’ şarkısı damga vurdu!

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına İbrahim Tatlıses sorusu damga vurdu. Yarışmacıya yöneltilen “Dinlediğiniz örnekteki gibi, farklı iki ya da daha fazla şarkının bir araya getirilmesiyle oluşan şarkılara ne ad verilir” sorusu dikkat çekti. Soru karşısında kafası karışan yarışmacı, telefon joker hakkını kullandı. İşte detaylar…

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e İbrahim Tatlıses ve Dua Lipa ile ilgili sorulan bir soru damgasını vurdu.

İbrahim Tatlıses ve Dua Lipa'nın parçalarıyla bir araya getirilerek oluşturulan şarkı, yarışmacıya dinletildi.

Daha sonra ise yarışmacıya şu soru yöneltildi; "Dinlediğiniz örnekteki gibi, farklı iki ya da daha fazla şarkının bir araya getirilmesiyle oluşan şarkılara ne ad verilir?"

Daha önce telefon joker hakkını kullanan yarışmacı, sonrasında yüzde 50 joker hakkını kullanınca B ve D şıklarını elendi.

CEVAP: Mashup

Emrah Karaduman, İbrahim Tatlıses'in 'Dom Dom Kurşunu' ile Dua Lipa'nın 'Blow Your Mind'ı şarkılarını bir araya getirerek 'Ibolipa' ismiyle yayınladı.

Emrah Karaduman hazırlanan mashup özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.