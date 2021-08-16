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İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı yayınlandı: "Attığın her adımdan benim de haberim olacak"

İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı yayınlandı: "Attığın her adımdan benim de haberim olacak"
16.08.2021 12:22 - Son Güncelleme: 16.08.2021 12:23
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İkimizin Sırrı 3. son bölüm ile Atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu! Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı’nın 3. bölüm fragmanı ise yeni bölüm heyecanını arttırdı. İşte İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı...


İkimizin Sırrı 3. son bölüm ile Atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu! Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı'nın 3. bölüm fragmanı ise yeni bölüm heyecanını arttırdı. İşte İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı...

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