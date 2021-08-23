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İkimizin Sırrı 4. yeni bölüm fragmanı: "En karanlık gecede bile her zaman bir ışık vardır, sen yeter ki görmek iste!"

İkimizin Sırrı 4. yeni bölüm fragmanı: "En karanlık gecede bile her zaman bir ışık vardır, sen yeter ki görmek iste!"
23.08.2021 11:44
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İkimizin Sırrı 3. son bölümü ile yine zirvede! İkimizin Sırrı merakla beklenen üçüncü bölümüyle Atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı bir kez daha en çok izlenen dizi oldu. Son bölümün ardından yayınlanan İkimizin Sırrı 4. bölüm fragmanı ise heyecanın dozunu arttırdı.


Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı'nın kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

İkimizin Sırrı Videoları
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