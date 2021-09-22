İkimizin Sırrı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Neva benim sıradan bir çalışanım değil artık!"

atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı, 7. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Sevilen dizinin 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Neva benim sıradan bir çalışanım değil artık!" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 8. bölüm 2. fragmanı...

atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı, 7. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Sevilen dizinin 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Neva benim sıradan bir çalışanım değil artık!" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 8. bölüm 2. fragmanı...