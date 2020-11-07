ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai, Reyyan ve Miran'ın konağa dönme sahnesiyle gündem oldu. Hercai bir cuma akşamı daha sosyal medyayı sallarken, Miran'ın dönüşü herkesi sevindirdi.
Hercai'nin yeni bölümünde geceye damga vuran sahne! Reyyan ve Miran konağa geri dönüyor: "Artık buradayız"
- Hercai'nin yeni bölümünde geceye damga vuran sahne! Reyyan ve Miran konağa geri dönüyor: "Artık buradayız"
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