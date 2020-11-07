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Hercai'nin yeni bölümünde geceye damga vuran sahne! Reyyan ve Miran konağa geri dönüyor: "Artık buradayız"

Hercai'nin yeni bölümünde geceye damga vuran sahne! Reyyan ve Miran konağa geri dönüyor:
07.11.2020 01:21

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai, Reyyan ve Miran'ın konağa dönme sahnesiyle gündem oldu. Hercai bir cuma akşamı daha sosyal medyayı sallarken, Miran'ın dönüşü herkesi sevindirdi.


Hercai Videoları