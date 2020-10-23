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Hercai'ye damga vuran sahne! Reyyan uçurumdan düşen Miran'ı kurtardı...

Hercai'ye damga vuran sahne! Reyyan uçurumdan düşen Miran'ı kurtardı...
23.10.2020 23:37

Hercai'nin yeni bölümünde gece vakti uçurumun kenarında buluşan Miran ve Aslan arasında kavga çıktı. Aslan, kavga esnasında uçurumdan düşmekte olan Miran'ı yakaladı. Miran silahına davranırken, ikiliyi gören Azize adamına Miran'ı vurmasını emretti. Açılan ateş sonrasında Miran uçurumdan düştü. Hercai'nin yıldızı Reyyan, vurularak uçurumdan düşen Miran'ı kurtardı... İşte o anlar...


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