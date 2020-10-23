Hercai 44. bölüm 2. fragmanında şoke eden sahne: Silahlar patlıyor, Miran’ı kim vuruyor, ölecek mi? ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai her Cuma izleyicilerle buluşuyor. Son bölüm son sahnede Aslan ile uçurumun kenarında dövüşen Miran Azize Aslanbey’in silahıyla vurulunca denize düştü. Yeni fragmanda ise Reyyan’ın onu kurtararak yaralarını sardığı görülüyor. Yayınlanan Hercai 44. bölüm 2. fragmanı ise izleyiciyi şoke etti ve silahlar patladı. Reyyan’a elini uzatan Miran vuruldu mu? Kim kimi vurdu? İşte Hercai’de bu akşam yaşanacaklar…

Her Cuma heyecanla beklenen ve izlenme rekorları kıran Hercai dizisi yine heyecan dolu sahneleriyle bu akşam ATV ekranlarında olacak. Yayınlanan fragmanlarıyla izleyicileri şoke eden Hercai 44. bölüm 2. Fragmanında patlayan silahlar kafaları karıştırdı. Azize Aslanbey Hanife'nin kendisine ihanet ettiğini öğrenerek onu sorguya çekti. Diğer yandan Miran'a aşık olan Gönül elindeki silah kime doğrultuldu? Hercai yeni bölümde amcasından kaçmaya çalışan Reyyan Miran ile yeniden bir araya gelebilecek mi?

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



"Hem ısındım, hem üşüdüm seninle…"



Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Miran ve Aslan kozlarını paylaşır



Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.



