Hercai 38. yeni bölüm fragmanı izle! Konakta silahlar çekiliyor 25.03.2020 01:33

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai geçen hafta saat 20.00'de 38. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yaptı. Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verdi. Heyecan dolu bölümün ardından Hercai 38. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler.

MİRAN, HER ZAMAN REYYAN'IN YANINDA

Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar.

FIRAT, REYYAN'I DESTEKLİYOR

Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir.

GÖNÜL'DEN ÖNEMLİ HAMLE

Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar.

AZİZE'NİN HAİN PLANI

Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan'ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olur.

REYYAN, AZİZE'YE MEYDAN OKUYOR

Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize'ye meydan okur.

AZİZE'NİN AMACI NE?

Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.