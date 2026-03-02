Nihat Hatipoğlu'na ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor'' sorusu

Nihat Hatipoğlu ile İftar programında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, bu kez stüdyoda kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusuyla karşılaştı. Arnavutköy Anadolu Lisesi'nden geldiğini belirten öğrenci Önder Çelik, uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe taraftarlarını gündeme taşıdı.

Çelik, "Fenerbahçe taraftarları her sene dua etmelerine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyorlar. Acaba dua ederken yaptıkları yanlışlar nelerdir hocam?" diyerek salonda tebessüme neden olan bir soru yöneltti.

"Duadan Önce Fiili Dua"

Soruyu gülümseyerek yanıtlayan Hatipoğlu, başarının yalnızca sözlü dua ile değil, emekle geleceğini vurguladı. "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar" diyen Hatipoğlu, "Kişi çalıştığının karşılığını alır. Duadan önce fiili dua gerekir" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, fiili duayı ise şöyle açıkladı: "Antrenmana dikkat edecekler, iyi oynayacaklar, iyi pas atacaklar, forveti besleyecekler, defans güçlü olacak. Hocanın verdiği talimata ve oyun düzenine uyacaklar."

"Bizi Linç Edebilirler"

Konuşmasının devamında taraftarlara da seslenen Hatipoğlu, sözlerini esprili bir uyarıyla tamamladı: "Fenerbahçeliler kızmasınlar, şu anda bizi linç edebilirler. Biz onların lehine söylüyoruz."

Hatipoğlu ayrıca, Türk takımlarının ve milli takımın başarısına vurgu yaparak, iyi oyun ve disiplinli çalışmanın önemine dikkat çekti.

Programdaki bu diyalog, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.