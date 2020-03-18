Hercai 37. yeni bölüm fragmanı izle! Miran ve Reyyan'ın sözü... 18.03.2020 02:06

ATV ekranlarının yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken dizisi Hercai 37. yeni bölüm fragmanını izleyiciler bekliyordu. Son bölümde Reyyan'ın Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Miran'ın aylarca çektiği vicdan azabı ikiye katlandı. Babaannesi Miran'ı en zayıf yerinden vurdu ve Miran içi kurşun dolu silahını da alarak, Azize Aslanbey'e bunun hesabını sormaya gitti. Bölümün ardından merakla beklenen Hercai 37. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Seni sevmem diye mi korktun baba?"

Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır.

REYYAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar.

REYYAN'IN YARALARI

Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır.

NASUH'UN YAREN PLANI

Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır.

MİRAN KÖY EVİNDEN KOVULUYOR

Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar.

REYYAN'IN ALDIĞI KARAR

Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?