PODCAST CANLI YAYIN
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü 14 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü 14 yaralı

Nevşehir'de hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

YEŞİLHİSAR KAVŞAĞI'NDA FECİ KAZA

Niğde-Derinkuyu kara yolu Yeşilhisar Kavşağı'nda hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 YARALI

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine sevk edilen ekiplerce yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle