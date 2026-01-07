Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü 14 yaralı
Nevşehir'de hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
YEŞİLHİSAR KAVŞAĞI'NDA FECİ KAZA
Niğde-Derinkuyu kara yolu Yeşilhisar Kavşağı'nda hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 YARALI
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine sevk edilen ekiplerce yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.