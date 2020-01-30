Hercai 30. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başlıyor 30.01.2020 22:31

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai geçen hafta 29. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından Hercai 30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hercai 30. bölüm 2. fragmanında "Benim kızımı Mehmet Aslanbey öldürdü!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Artık babaannesinin sözlerine olan inancını kaybeden Miran, Azize'nin yaptığı seçimle kendini daha büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur. Yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan'ın verdiği savaşa, Azize'nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil olur. Şükran'ın kızıyla ilgili söyledikleri Aslanbey konağında bomba etkisi yaratır. Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.