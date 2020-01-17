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Azize'nin geçmişteki yarası! Hercai 29. yeni bölüm

Azize'nin geçmişteki yarası! Hercai 29. yeni bölüm

17.01.2020 23:06

Cuma akşamı ATV ekranlarında milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Hercai 28. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde "Benim nasıl yandığımı bilmiyorlar..." sözleri izleyenlerin dikkatini çekti. Hercai dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video sayfasından izleyebilirsiniz.


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