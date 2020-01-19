Hercai 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai yeni bölüm fragmanı izle 19.01.2020 22:31

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Reyyan'ın yanan bir evde alevler içinde kaldığı görülüyor. Miran, Reyyan'ı kurtarmak için alevlerin içine dalarken, Reyyan ölecek mi sorusu gündeme geliyor. Zehra ise Azize'nin yıllardır sakladığı sırrı açığa çıkarıyor. Miran'ın Hazar Bey'in oğlu olduğu açığa çıkıyor. İşte, 24 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak Hercai 29. yeni bölüm fragmanı...

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Reyyan'ın yanan bir evde alevler içinde kaldığı görülüyor. Miran, Reyyan'ı kurtarmak için alevlerin içine dalarken, Reyyan ölecek mi sorusu gündeme geliyor. Zehra ise Azize'nin yıllardır sakladığı sırrı açığa çıkarıyor. Miran'ın Hazar Bey'in oğlu olduğu açığa çıkıyor. İşte, 24 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak Hercai 29. yeni bölüm fragmanı...