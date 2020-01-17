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Taa Uzak Yollardan - Nilüfer | Hercai 28. yeni bölüm

Taa Uzak Yollardan - Nilüfer | Hercai 28. yeni bölüm

17.01.2020 23:35

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de 28. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. "Taa Uzak Yollardan" şarkısı Nilüfer'in yorumuyla Hercai'nin yeni bölümüne damgasını vurdu. Hercai dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video sayfasından izleyebilirsiniz.


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