Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de 28. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. "Taa Uzak Yollardan" şarkısı Nilüfer'in yorumuyla Hercai'nin yeni bölümüne damgasını vurdu. Hercai dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video sayfasından izleyebilirsiniz.
Taa Uzak Yollardan - Nilüfer | Hercai 28. yeni bölüm17.01.2020 23:35
- Taa Uzak Yollardan - Nilüfer | Hercai 28. yeni bölüm
- Azize'nin geçmişteki yarası! Hercai 29. yeni bölüm
- Elif artık bir Şadoğlu'dur! Hercai 29. yeni bölüm
- Hercai 28. bölüm 2. fragmanı:Hayat canımızı yaksa da, biz hayatımızı ertelemeyeceğiz...
- Hercai 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan alevler içerisinde kalıyor
- Güne aşk ile başlamak! Hercai 27. yeni bölüm
- Olmaz Olsun şarkısı Hercai'nin 27. bölümüne damga vurdu!
- Azize'nin büyük yalanı ortaya çıkacak mı? Hercai 27. bölüm
- Hercai 27. bölüm fragmanı yayınlandı! "Vicdan nedir bilir misin? Benim özüm sensin demek!"
- Ben Seni Çok Sevdim şarkısı Hercai'nin 26. bölümüne damga vurdu!
- Her şeyin başladığı yer! Hercai 26. yeni bölüm
- Miran Reyyan'a içini döküyor! Hercai 26. yeni bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.