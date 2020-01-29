Hercai 30. bölüm fragmanı yayınlandı! "Hakikat her zaman açığa çıkar" | Hercai yeni bölüm fragman izle 29.01.2020 01:20

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 30. bölüm fragmanı "Hakikat her zaman açığa çıkar!" başlığıyla yayınlandı. Peki, Hercai 30. yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 30. bölüm fragmanı "Hakikat her zaman açığa çıkar!" başlığıyla yayınlandı.



HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe vermiştir. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşer.

AZİZE OLANLARDAN SULTAN'I SORUMLU TUTUYOR

Azize yaptığı bu hatadan ötürü kahrolsa da Elif'in düştüğü bu durumdan Sultan'ı sorumlu tutar. Ölümden dönen Reyyan ve Miran ise birbirlerine daha çok yaklaşır. Başlarına gelen onca olayın ardından umutsuzluğa düşen Reyyan'ı ayağa kaldırmak bu sefer Miran'a düşer. Reyyan'ı üzmemek için belli etmese de aynı zamanda yangını çıkaranın da peşini bırakmayacaktır.

NASUH GEÇMİŞİN TENHA SOKAKLARINDA GEZİNMEYE BAŞLIYOR

Nasuh ise çıkan yangının ardından geçmişin tenha sokaklarında gezinmeye başlar. Çiftliğe kilit vurarak yüreğindeki yangını söndürmeye çalışsa da geçmişin kapıları aralanmıştır bir kere ve onu bu intikam hikayesinin sebebine doğru adım adım yaklaşacaktır.

AZİZE'NİN ELİ KOLU BAĞLANIYOR

Azize'nin durmayacağını anlayan Zehra elindeki mektup ile Azize'yi tehdit edince Azize'nin eli kolu bağlanır. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırır. Bu olay Azize ve Miran'ın arasını iyice bozar. Beklenmedik bir misafir ise Miran ve Reyyan'ın gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak ve Azize'yi iyice zora sokacaktır.