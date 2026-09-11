Armutlu'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 450 bin lira ceza

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Armutlu'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 450 bin lira ceza

Gözaltına alınan kişilerin kimliklerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheliye yönelik gözaltı işlemlerinin durumu ise açıklanmadı.

KİMLİK BİLGİLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 45'i gözaltına alındı.