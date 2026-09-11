Meteoroloji uzmanı Adil Tek: Kuzeyden yağış geliyor! Sıcaklıklarda kısa süreli düşüş bekleniyor
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar devam ederken gözler yeni yağışlı sisteme çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 14 Eylül'den itibaren kuzey kesimlerden yağışlı havanın giriş yapacağını ve sıcaklıkların kısa süreli düşeceğini bildirdi.
Sıcaklıklar Ne Zaman Düşecek? Meteorolojiden Yağış Uyarısı
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sürerken gözler yeni yağışlı sisteme çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
14 Eylül'de Yağışlı Hava Geliyor
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 14 Eylül'den itibaren kuzey kesimlerden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Tek, bu sistemle birlikte hava sıcaklıklarının kısa süreliğine düşeceğini belirtti.
21 Eylül Sonrası Sıcaklıklar Yeniden Artacak
Kısa süreli serinlemenin ardından sıcaklıkların tekrar yükseleceğini bildiren Tek, 21 Eylül sonrasında sıcaklık değerlerinin yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade etti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam