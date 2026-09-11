Giriş Tarihi: 11 Eylül 2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 09:26

Sıcaklıklar Ne Zaman Düşecek? Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sürerken gözler yeni yağışlı sisteme çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

14 Eylül'de Yağışlı Hava Geliyor

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 14 Eylül'den itibaren kuzey kesimlerden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Tek, bu sistemle birlikte hava sıcaklıklarının kısa süreliğine düşeceğini belirtti.

21 Eylül Sonrası Sıcaklıklar Yeniden Artacak

Kısa süreli serinlemenin ardından sıcaklıkların tekrar yükseleceğini bildiren Tek, 21 Eylül sonrasında sıcaklık değerlerinin yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade etti.