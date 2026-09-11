Giriş Tarihi: 11 Eylül 2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 10:12

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 14. bölümüne ait ikinci fragman izleyiciyle buluştu.

Merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına "ölüm" detayı damga vurdu. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada da dizide yaşanacak olası ayrılığa ilişkin yorumlar yapılmaya başlandı. Ancak tanıtımda verilen ipucunun yeni bölümde nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmadı.