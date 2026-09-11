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Altı Üstü İstanbul dizisinde üzücü kayıp! Hangi oyuncu diziye veda etti? 14. bölüm 2. fragmanı izle

Altı Üstü İstanbul dizisinde üzücü kayıp! Hangi oyuncu diziye veda etti? 14. bölüm 2. fragmanı izle

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ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul’un merakla beklenen 14. bölümüne ait ikinci fragman yayınlandı. Yeni tanıtımda öne çıkan “ölüm” detayı, dizide yaşanacak olası ayrılığa ilişkin soru işaretlerini giderdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 14. bölümüne ait ikinci fragman izleyiciyle buluştu.

Merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına "ölüm" detayı damga vurdu. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada da dizide yaşanacak olası ayrılığa ilişkin yorumlar yapılmaya başlandı. Ancak tanıtımda verilen ipucunun yeni bölümde nasıl sonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Fragman

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