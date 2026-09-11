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Özgür Özel'e İmamoğlu tepkisi! Yüksek sesle haykırdı: ''Çocuklarım babalarını ipte sallanırken gördü”

Özgür Özel'e İmamoğlu tepkisi! Yüksek sesle haykırdı: ''Çocuklarım babalarını ipte sallanırken gördü”

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Özgür Özel’in Ardahan ziyaretinde Arzu Turgut Uçar, Ekrem İmamoğlu’na yönelik suçlamalarını gündeme getirerek tepki gösterdi. Uçar, “Benim iki tane çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü” dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ardahan ziyaretinde dikkat çeken bir protesto yaşandı. Beylikdüzü Belediyesi çalışanı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, Özel'e Ekrem İmamoğlu üzerinden tepki gösterdi. Uçar, "Benim iki tane çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden!" ifadelerini kullandı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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