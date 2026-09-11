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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İzmir merkezli iki ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair görüntüler haberimizde izlenebilir.