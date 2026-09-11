OpenAI ve Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon istifa etti: “Yapay zeka kontrolden çıkabilir”

Adıyaman'da mısır tarlasında vurulma: Domuza ateş eden dede 14 yaşındaki torununu öldürdü

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. İskele mevkisinde aracı bırakarak yaya kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü ile araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.