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Armutlu'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 450 bin lira ceza

Armutlu'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 450 bin lira ceza

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Yalova’nın Armutlu ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü ve araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. İskele mevkisinde aracı bırakarak yaya kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü ile araç sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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