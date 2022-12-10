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Zonguldak'ta gemiciler tarafından denizde bir kadın cesedi bulundu

Zonguldak'ta gemiciler tarafından denizde bir kadın cesedi bulundu
10.12.2022 07:04

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Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan bir geminin mürettebatı tarafından denizde bir kadın cesedi bulundu. Limanda karaya çıkartılan kadının cesedi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Zonguldak'ta, denizde gemidekiler tarafından fark edilen bir kadın cesedi, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.




Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan bir geminin mürettebatı tarafından denizde bir kadın cesedi olduğu fark edildi.




Cesedin, kaybolmaması için ekipler gelene kadar denizde takibi yapılırken, ceset bulunduğu noktadan sahil güvenlik ekiplerince Zonguldak Limanı'na getirildi.




Limanda karaya çıkartılan kadının cesedi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




Kızları için kayıp bildirimi yapan Iraklı bir aileye haber verildi. Iraklı aile, teşhisin ardından cesedin kızlarına ait olmadığını belirterek morgdan ayrıldı. Kadının kimliğinin tespit edilmesi çalışmaları devam ediyor.

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