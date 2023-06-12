Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümü! Eskişehir'de 2'nci kattan düşen Zerin'in ölümünü, Şule Çet davası uzmanları inceliyor

Türkiye'nin gündemine geçtiğimiz yıl Haziran ayında oturan olay Eskişehir'de yaşandı. Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında bir kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düştü.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zerin Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı.

"ARBEDE YAŞANMADI"

Evde bulunan kan izlerinin burun kanaması olduğunu ayrıca aralarında arbede yaşanmadığını belirten erkek arkadaş Sazak şunları kaydetti: "Ben evde bulunan kan izlerinin Zerin'in burnunun kanaması sebebiyle bulunduğunu düşünüyorum. Zira aramızda herhangi bir arbede yaşanmadı. Zerin'e, 'Hadi dışarı çıkalım, bunaldık. Ben çıkıyorum, sen de gel' dedim. Gelmeyeceğini söyledi ve bana en son 'Sen gideceksin, gelmeyeceksin' dedi. Ben de kapıya gidip 'Bak yine saygısızlık yapıyorsun, ben ne zaman gittim de gelmedim, asıl sen sevmiyorsun' dedim. Zerin'in 'Ben saygısızım, sevmiyorum ha' diye serzenişini duydum. Bu sırada hızlı ayak seslerini de duydum. Kapıdan kafamı uzattığımda Zerin'in sol bacağının camdan çıktığını gördüm ve kendini camdan aşağı bıraktığını gördükten sonra koşarak aşağı indim."

"ZERİN'İ İTMEDİM"

Zerin Kılınç'ın pencereden atlayıp intihar ettiğini ve buna bir anlam veremediğini savunan Sazak, "Zerin'e bunu neden yaptığını söyledim. Zerin o anda konuşuyordu ve bana titreyerek 'benim ile gel' dedi. Ambulans eşliğinde Zerin'i hastaneye götürdük. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim. Ben hiçbir canlıya zarar verebilecek bir şahıs değilim. Ben kesinlikle Zerin'i itmedim" diye konuştu.

"ALDATMANIN CEZASINI ÇEKECEKSİN"

Şahsın olaydan 17 gün önce sevgilisi Zerin Kılınç'a, 'tehdit' mesajları attığı ortaya çıktı.Yılmaz Sazak mesajlarında, kendisini aldattığını öne sürdüğü Zerin Kılınç'a "Can çekiştireceğim sana, sokakta, evde, kafede nerede göreyim kaç benden. Ben bugün senin canını alacağım. Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin. İkinizde göreceksiniz. Sen haddini bilmeden ölmeyeceksin. Can çekiştireceğim sana." şeklinde mesajlar attığı tespit edilmişti. Bu gelişme üzerine yeniden ifadesine başvurulan katil zanlısı Yılmaz Sazak, mesajları bir anlık öfkeyle attığını belirterek sevgilisini öldürmediğini savundu.





Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanıp, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Yılmaz Sazak hakkında Zerin Kılınç'ı aralarında çıkan kıskançlık tartışmasında öldürdüğü belirtilerek, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tehdit' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.





"ANNEM İNTİHAR EDEBİLECEK BİRİ DEĞİLDİ…"

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına; Yılmaz Sazak, Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, kız kardeşi Aysun Kılınç, babası Dede Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanan Zerin Kılıç'ın kızı A.Ç. de tanık olarak dinlendi. Sazak'ın annesini kötü alışkanlıklara sürüklediğini öne süren A.Ç., "3 ay boyunca birlikte kaldık. Annem, Yılmaz'dan korkuyordu. Annem çok neşeliydi, hayatı seviyordu. İntihar edebilecek biri değildi. Yılmaz'dan annem korktuğu için korkuyordum. O evdeyken odamdan çıkmıyordum. Sürekli bağırarak, konuşuyordu. Evin içinde annem ile telefonla konuşmak zorunda kalıyordum. Korkumdan yanına gidemiyordum. Annemi çok kısıtladığını düşünüyorum. Önceden annem benimle çok sık vakit geçirirdi. Annem uyuşturucu madde, alkol kullanmazdı. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum" dedi.

"SUÇUM VARSA CEZAMI ÇEKMEK İSTİYORUM"

Yılmaz Sazak ise suçsuz olduğunu ve olayın bir an önce aydınlatılmasını istediğini belirterek, "Bir kız çocuğu, sonuçta annesini kaybetti. Bazı noktalarda yönlendirildiğini düşünüyorum. Olayın ivedi bir şekilde aydınlatılmasını istiyorum. Ne kadar kamera kaydı, tanık varsa getirilmesini istiyorum. Suçum varsa; cezamı çekmek istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından duruşmayı erteledi.







Duruşmanın ardından Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet davasına 'bilimsel mütalaa' veren aralarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin olduğu heyetin inceleme yaptığını ve talepleri üzerine mahkemeye rapor hazırladığını söyledi.



"DOĞRUDAN İTME OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Hazırlanan raporun gelecek hafta mahkemeye sunulacağını ifade eden avukat Seyhan, "Burada mahkememizin ana konusu; bir kadın cinayetidir, bir kadının öldürülmesidir. Diğer konular, yan konulardır. Bunları önemsemiyoruz. Ana konuda düşme açısının nasıl olduğunu en başından beri söylüyoruz. Bilimsel olarak bunların açıklanması gerekiyor. Sebebi şu; doğrudan itme olduğunu düşündüğümüz için, düşme açısında bir tutarsızlık ve sanığın beyanında çelişkiler olduğu için; mahkeme tarafından uzman görüşüne başvurulması ve uzman mütalaası sunulması için tarafımıza süre verildi. Zaten bir çelişki var. Bizler de bu çelişkiyi raporlarla, bilimsel çalışmalarla bitireceğiz. Sanığın en ağır ve indirimsiz şekilde ceza almasını sağlayacağız. Şu an Şule Çet davasında ve birçok davada görev almış uzman doktorlar inceliyor, aynı zamanda adli tıpçılar inceliyor. Bu mütalaanın da dosyayı aydınlatacağına inanıyoruz" dedi.

"YAVRUMUN KANI YERDE KALMAYACAK"

Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokuçu da adalete güvendiğini belirterek, "Yavrumun kanı yerde kalmayacak" dedi.

Davanın duruşmasına kentteki kadın platformu üyeleri de katılıp, aileye destek verdi.