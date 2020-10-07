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Zehirli balon balığı tezgahlarda “mezgit” diye satılıyor

Zehirli balon balığı tezgahlarda “mezgit” diye satılıyor
07.10.2020 14:50

Zehirli balığın tezgahlarda satışa sunulması yasak. Ancak balon balığının filetosunu temizleyip mezgit balığı diye sokak aralarında satıyorlar. Uzmanlar zehirli olan balon balığının yenilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki balık alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Vatandaş balık alırken ne yapmalı? Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.


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