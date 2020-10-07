Azerbaycan vatandaşının Türk bayrağı hassasiyeti: Katlanmış görünce hemen düzeltti

Azerbaycan'da Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı Köyü'nde bir Azerbaycan vatandaşı direğe asılmış Türk bayrağının katlandığını görünce hemen düzeltti. O anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü

Azerbaycan'da Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı Köyü'ne yakın bölgede Azerbaycan vatandaşının direğe asılan ve katlanmış Türkiye bayrağını düzeltme anı sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

KATLANDIĞINI GÖRÜNCE DÜZELTTİ

Azerbaycan vatandaşının, arabasının üzerine çıkarak, Azerbaycan bayrağının yanında katlanan Türkiye bayrağını düzeltmek için gösterdiği titizlik anına sosyal medyadan beğeni yağdı.