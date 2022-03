Yusuf İslam'dan Uluslararası İyilik Ödülleri'ne özel videolu mesaj! | Yusuf İslam kimdir?

YUSUF İSLAM KİMDİR?

21 Temmuz 1948 yılında İngiltere'de Kıbrıslı Rum bir babanın ve İsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Yusuf İslam'ın asıl adı Steven Demetre Georgiou'dur. Genellikle müzik k?riyerinin b?şl?ngıcınd? ?ldığı s?hne ?dı C?t Stevens ile bilinir. 8 yaşındayken annesi babası boşandı. Annesi ile İsveç'e döndü. 16 yaşındayken okulu bıraktı, daha sonra Sanat Okulu`na girdi ama oradan da ayrıldı.

İlk hit parçasını ve albümünü 18 yaşındayken yaptı. "I Love my Dog" şarkısı Cat Stevens'ın doğuşu anlamına geliyordu. 1966 yılında Matthew and Son albümünü piyasaya sürdü. Bu dönemde Cat Stevens ismini aldı. 1967'de yayımlanan New Masters albümü fazla tutulmadı, bu albüm sonradan birçok kişi tarafından yorumlanan The First Cut Is the Deepest parçasıyla hatırlanır.

1968'in başında 19 yaşındayken Stevens tübe?küloza yakalandı. Ayla?ca hastanede yattığından müziğe tek?a? dönmesi 1970`i buldu. 1970'te yayımladığı folk müzik temeline oturtulmuş, önceki albümlerinden de biraz farklı sayılan Mona Bone Jakon yayımladı. Kendine has bir müzik oluşturan Stevens 1971`de çıkardığı Teaser and the Firecat albümüyle başarının tadını çıkarmaya devam etti. Bu albümde "Peace Train", "Morning Has Broken" ve "Moonshadow" gibi birçok hit parça yer alıyordu. 70'li yıllarda yeni albümler yayımlamaya devam etti.

1976 yılında bir kaza sonrası boğulmak üzere olan ve Tanrı'ya yakaran Cat Stevens, yıllar sonra VH1 kanalında o anda şunları aklından geçirdiğini söyler: "Oh God! If you save me I will work for you," (Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım). Bu ölüme yakın deneyim onun ruh halini değiştirdi. Kardeşi David, Kudüs'te bir camide görüp, içini rahatlattığını düşündüğü için[kaynak belirtilmeli] aldığı Kur'an-ı Kerim'i Cat Stevens'a hediye etti ve böylece İslamiyet`e geçişi başlamış oldu. 1977 yılında Müslüman olarak Yusuf İslam olarak ismini değiştirdi.

Stevens, 1960'lı ve 1970'li yıllarda olmak üzere 60 milyondan fazla albüm satmıştır. "Wild World", "Father and Son", "Morning Has Broken", "Peace Train" ve "The First Cut Is the Deepest" gibi ünlü parçalarıyla hatırlanır. Cat Stevens yani Yusuf İslam, eşi ve beş çocuğuyla birlikte Londra'da yaşamaktadır.